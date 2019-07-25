"نيسان" تعتزم تسريح 12 ألف موظف بعد تراجع حاد للأرباح

مباشر: أعلنت شركة "نيسان" أنها تعتزم خفض 12.5 ألف وظيفة عالمية لديها بحلول عام 2022.

وقالت شركة تصنيع السيارات اليابانية اليوم الخميس إن الخفض الوظيفي سيستهدف 14 موقع حول العالم ويعادل 10 بالمائة من إجمالي القوة العاملة لديها.

وكانت التقارير الصحفية أفادت أمس أن "نيسان" تعتزم خفض 10 آلاف وظيفة لديها.

وفي مايو/آيار الماضي أعلنت "نيسان" أنها تعتزم خفض 4.8 ألف وظيفة.

وكانت "نيسان" أعلنت اليوم انخفاض أرباحها بنحو 95 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري عند 6.4 مليار ين.

وذكرت الشركة أن مبيعاتها من السيارات انخفضت بنسبة 6 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.23 مليون سيارة.

وفي مايو/آيار الماضي أعلنت "نيسان" أنها تتوقع أن تسجل أرباحاً تشغيلية في العام المالي (2019 - 2020) عند مستوى 230 مليار ين (2.1 مليار دولار) وهو انخفاض بنحو 28 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ العام المالي (2008-2009).