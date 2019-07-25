تركيا تخفض معدل الفائدة 4.25% دفعة واحدة

مباشر: خفض البنك المركزي في تركيا معدل الفائدة الرئيسي في البلاد بشكل حاد، في تحول لمساره بعد إقالة المحافظ السابق.

وأظهر بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي التركي، اليوم الخميس، أن البنك قرر خفض معدل الفائدة الرئيسي (الريبو لمدة أسبوع واحد) من 24 بالمائة إلى 19.75 بالمائة.

ويعني ذلك خفض قدره 425 نقطة أساس (4.25 بالمائة) بعد أن كان المركزي التركي يُبقي على معدل الفائدة كما هو دون تغيير منذ اجتماع سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعتبر هذا القرار أعلى بكثير من توقعات المحللين التي كانت تشير لخفض بنحو 200 نقطة أساس (2 بالمائة) في اجتماع يوليو.

وينظر إلى قرار المركزي التركي اليوم على أنه بمثابة اختبار رئيسي للمحافظ الجديد مراد أويصال والذي تولى المنصب في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أقال الرئيس رجب طيب اردوغان المحافظ السابق مراد سيتينكايا.

وبحسب بيان السياسة النقدية، فإن البيانات الصادرة مؤخراً تشير إلى تعافي معتدل في النشاط الاقتصادي كما أن توقعات التضخم تستمر في التحسن.

وشدد البنك خلال بيانه على أن أيّ بيانات أو معلومات جديدة قد تؤدي لتغيير لجنة السياسة النقدية موقفها.

وبحلول الساعة 11:18 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.3 بالمائة ليهبط الدولار إلى 5.6901 ليرة.