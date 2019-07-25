الرقم القياسي لأسعار العقارات بالسعودية يرتفع 0.4% بالربع الثاني

الرياض – مباشر: ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بالمملكة العربية السعودية بنسبة 0.4 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة مع الربع السابق.

وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة؛ وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، 80.4 نقطة مقارنة مع 80.1 نقطة في الربع الأول من 2019.

وجاء هذا الارتفاع؛ كمحصلة للتغيرات التي سجلتها القطاعات المكونة للمؤشر، مع ارتفاع القطاع السكني بنسبة 0.2 بالمائة، والقطاع التجاري بنحو 0.8 بالمائة، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بـالربع الأول من العام الجاري.

وشهد القطاع السكني ارتفاعاً في الأراضي السكنية بنسبة 0.2 بالمائة، والشقق بنحو 0.5 بالمائة، في حين انخفضت كل من: العمائر السكنية بنسبة 0.3 بالمائة، والفلل بنسبة 2.7 بالمائة، والبيوت بنسبة 0.3 بالمائة.

وعلى مستوى القطاع التجاري، فقد ارتفعت قطع الأراضي التجارية مقارنة مع الريع السابق بنسبة 0.8 بالمائة، وارتفعت المراكز التجارية بنسبة 2.1 بالمائة، في حين انخفضت المعارض(المحلات) بنسبة 1.9 بالمائة، وبالنسبة للقطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية 0.1 بالمائة.

ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات، والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

ويشتمل المؤشر على 3 قطاعات رئيسية؛ تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، وقطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

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