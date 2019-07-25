رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بتنفيذ البريكست في غضون 99 يوماً

مباشر: أبلغ رئيس الحكومة في بريطانيا بوريس جونسون فريقه الجديد من الوزراء أن لديهم مهمة أساسية في المستقبل مع التأكيد على ضرورة تنفيذ البريكست قبل الموعد المحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وقام جونسون، والذي تولى منصب رئيس وزراء بريطانيا خلفاً لتريزا ماي، بعقد أول اجتماع وزاري اليوم الخميس.

وقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد في تعليقات من أمام مكتب "الداوننج ستريت" إنهم سيعملون على استعادة الثقة وتحقيق الوعود المتكررة من البرلمان للشعب بشأن الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتابع: أن البريكست سيتم تنفيذه بدون "إذا" أو "لكن"، مشيراً إلى أنه سيتم عقد صفقة جديدة وأفضل من شأنها أن تعظم فرص البريكست مع السماح بتطوير شراكات جديدة وقائمة مع بقية أوروبا اعتماداً على التجارة الحرة والدعم المشترك.

وأضاف أننا لن ننتظر الـ99 يوماً المتبقية على البريكست حيث أن الشعب البريطاني انتظر بما يكفي، مؤكداً أن الوقت قد حان للتصرف واتخاذ القرارات وتغيير هذه الدولة للأفضل.

وذكر جونسون: "وظيفتي هي خدمتكم، أيها الشعب"، مشيراً إلى بدء الحكومة في عدة إصلاحات تتعلق بالأمن والرعاية الصحية.