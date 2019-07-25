وزير العمل السعودي: لن نسمح بتجاوزات تؤثر على توطين الوظائف

الرياض – مباشر: قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، اليوم الخميس، إن الوزارة لن تسمح بأي تجاوزات تؤثر على جهودها في التوطين.

وأضاف الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس، أن وزارة العمل تعمل حاليا على التوسع في توظيف ذوي الكفاءات في عدد من المهن التخصصية والقيادية.

وتابع الوزير قائلا: "أبناء وبنات الوطن على قدر عالي من الكفاءة، ولن نسمح بأي تجاوزات تؤثر على جهود الوزارة في التوطين، ونعمل حالياً على التوسع في توظيف ذوي الكفاءات في عدد من المهن التخصصية والقيادية".

ولفت الراجحي، إلى أن وزارة العمل تستهدف الوظائف الأكثر ملاءمة لأبناء وبنات الوطن، والتي ستعلن عنها قريباً.

وجاء ذلك بعد تداول إعلان يشير إلى توافر فرص للعمل لإحدى الجنسيات العربية بالمملكة.

وعقب ذلك أصدرت وزارة العمل السعودية توضيحا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل "تويتر"، قالت فيه: " إشارة إلى ما يتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة؛ تؤكد الوزارة أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في المملكة وجاري التحقق منه".

وأكدت وزارة العمل، استمرارها بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات.

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