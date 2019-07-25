أخبار عاجلة

8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019 -
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019 -
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين -
العراق يعيد شحنة خشب مخالفة للأردن -
%2 من المباني الرسمية مهيأة لخدمة ذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السعودية تدعو مستوردي النفط لتأمين شحناتهم بمضيق هرمز

Google+ Print
السعودية تدعو مستوردي النفط لتأمين شحناتهم بمضيق هرمز السعودية تدعو مستوردي النفط لتأمين شحناتهم بمضيق هرمز

الرياض – مباشر: دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، اليوم الخميس، المستوردين العالميين لتأمين شحناتهم التي تمر بمضيق هرمز.

وقال الوزير خالد الفالح؛ وفقاً لرويترز، إن الطلب الحالي على النفط متين بدرجة معقولة، مؤكداً أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين لا تؤثر عليه.

ولفت الفالح، إلى أن المملكة تأمل بزيادة طاقة أنابيب نقل النفط من شرق المملكة لغربها إلى 7 ملايين خلال عامين.

وأشار وزير الطاقة السعودي، إلى أن المحادثات بين شركتي أرامكو وريلاينس بخصوص حصة أقلية في مصفاة هندية لم تتوقف.

ويُشار، إلى أن منطقة الخليج تشهد تصاعد للتوترات بالفترة الماضية، مع تعرض سفن للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية في مايو /أيَّار الماضي، فضلاً عن هجوم على ناقلتي نفط أخريين في خليج عُمان.

ترشيحات:

منح شركات حجاج الداخل بالسعودية صلاحية إصدار التصاريح إلكترونياً

التعليم السعودية تنفي توقف راتب المعلم الممارس عند 16.5ألف ريال

بيان من العمل السعودية بشأن فرص وظيفية لإحدى الجنسيات العربية

القدية للاستثمار تكشف مشروعات المرحلة الأولى لأكبر مشروع ترفيهي بالسعودية

مسح.. مبيعات المنتجات النفطية بالسعودية تتراجع لـ317.5 مليون برميل بـ2019

مسح.. متوسط طن الحديد بالسعودية يرتفع 10.6% بالنصف الأول

إنفوجرافيك.. أغلى 10 مدن خليجية بتكاليف المعيشة

البلدية السعودية تعلق على أنباء تحديد رسوم العمل 24 ساعة

إنفوجرافيك.. الخدمة المدنية بالسعودية تعلن إجازة عيد الأضحى

هيئة الاستثمار السعودية توقع اتفاقية لزيادة مستوى التوطين بالصناعات الدوائية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعيين عضواً في لجنة المراجعة

إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعيين عضواً في لجنة المراجعة

اعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )