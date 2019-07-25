أخبار عاجلة

8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019 -
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019 -
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين -
العراق يعيد شحنة خشب مخالفة للأردن -
%2 من المباني الرسمية مهيأة لخدمة ذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

أول زعيم عربي ينعي السبسي

Google+ Print

© REUTERS / Handout .

وتقدم الرئيس عبد الفتاح بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق، مؤكدا أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا.، وذلك حسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وأعلنت الرئاسة التونسية، في وقت سابق، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، داخل المستشفى العسكري في العاصمة تونس.

ونعت صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية في الساعة العاشرة من صباح اليوم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن لاحقا.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد بدأت في تلقي أوراق الترشح للانتخابات التشريعية في تونس، والتي ستجري في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بينما يعقبها انتخابات الرئاسة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة لبحث تطوير المنظومة الكروية

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة لبحث تطوير المنظومة الكروية

مساء DMC - الرئيس السيسي يوجه بسرعة تشييد مدن الجيل الرابع

مساء DMC - الرئيس السيسي يوجه بسرعة تشييد مدن الجيل الرابع

اليوم - نهال بلبع: الرئيس السيسي قال إنه يؤهل الشباب من 15 لـ 30 سنة لتجهيزه للقيادة

اليوم - نهال بلبع: الرئيس السيسي قال إنه يؤهل الشباب من 15 لـ 30 سنة لتجهيزه للقيادة

اليوم - الرئيس السيسي يبحث استراتيجية وزارة الإسكان لإنشاء المدن الجديدة

اليوم - الرئيس السيسي يبحث استراتيجية وزارة الإسكان لإنشاء المدن الجديدة