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عودة أكثر من 1.6 ألف لاجئ إلى سوريا خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

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عودة أكثر من 1.6 ألف لاجئ إلى سوريا خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عودة أكثر من 1.6 ألف لاجئ إلى سوريا خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

موسكو-سبوتنيك. جاء ذلك في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن، ونشرته وزارة الدفاع الروسية على صفحتها في "فيسبوك" "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1665 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 428 لاجئا (128 امرأة و218 طفلا) من لبنان، عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1237 شخصا (371 امرأة و631 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وذكر المركز أن الجانب الروسي قام بشكل عام، بتنفيذ 2169 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية التي تضم مواد غذائية ومياه معبأة في زجاجات واحتياجات أولية، 3498.341 طن. وبلغ إجمالي عدد المواطنين السوريين الذين حصلوا على المساعدات الطبية والإسعافات الأولية 105553 شخصا.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير أراضي من الألغام على مساحة 2.2 هكتار، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 31 عبوة قابلة للانفجار.

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