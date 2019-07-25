إيرادات نوكيا الفصلية تتجاوز التوقعات بدعم الطلب على 5G

مباشر: أعلنت شركة نوكيا تحقيق إيرادات تتجاوز توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري، بدعم ارتفاع الطلب على شبكات "5G".

وكشفت نتائج أعمال شركة الهواتف الفنلندية الصادرة اليوم الخميس، أنها سجلت خسائر تشغيلية بقيمة 57 مليون يورو خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي مقابل خسائر 221 مليون يورو في الربع المماثل من 2018.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة 0.05 يورو خلال الربع الماضي مقابل التوقعات التي كانت تشير لاستقرار الأرباح عند 0.03 يورو.

وبالنسبة لمبيعات نوكيا، فارتفعت بنحو 7 بالمائة خلال الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي لتصل إلى 5.694 مليار يورو مقارنة بـ 5.313 مليار يورو في الفترة نفسها من 2018.

ويعني ذلك أن إيرادات نوكيا نجحت في تجاوز توقعات المحللين البالغة 5.43 مليار يورو، وذلك بدعم النمو في أمريكا الشمالية.

وأوضحت الشركة أنها تلقت الدعم في الربع الماضي من زيادة الطلب على تكنولوجيا "5G"، مشيرة إلى أنها تمتلك حاليا 45 اتفاقاً تجارياً لتقديم شبكة "5G" منها 9 صفقات دخلت نطاق التنفيذ.

وبحسب نتائج الأعمال، فإن الشركة الفنلندية أبقت على توقعاتها المستقبلية للعام الجاري بأكمله لتحقيق أرباح تتراوح بين 0.25 إلى 0.29 يورو لكل سهم.

كما تتوقع أن تقع أرباح عام 2020 في نطاق يتراوح بين 0.37 إلى 0.42 يورو للسهم.

وبحلول الساعة 10:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم نوكيا بنسبة 5.9 بالمائة في بورصة هلسنكي الفنلندية.

وبالنسبة للعقود الآجلة لسهم الشركة الفنلندية في بورصة نيويورك فتشير لقفزة بنحو 6 بالمائة.