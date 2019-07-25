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البنك المركزي الأوروبي يدعم تولي كريستين لاجارد قيادته

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البنك المركزي الأوروبي يدعم تولي كريستين لاجارد قيادته البنك المركزي الأوروبي يدعم تولي كريستين لاجارد قيادته

مباشر: أعلن البنك المركزي الأوروبي إنه لا يوجد اعتراضات من جانب مجلس المحافظين في أن تصبح كريستين لاجارد الرئيس الجديد للبنك.

وقال المركزي الأوروبي في بيان اليوم الخميس إن مجلس المحافظين لا يعترض على الترشيح المقترح، مضيفاً: "لاجارد مشهود لها بالكفاءة ولديها خبرة احترافية في الأمور المصرفية والسياسة النقدية".

وإعلان المركزي الأوروبي بمثابة خطوة رسمية تجاه تعيين لاجارد بواسطة حكومات منطقة اليورو، حيث يمكنها بعد ذلك أن تتولى رئاسة البنك بانتهاء فترة رئاسة ماريو دراجي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وفي مطلع الشهر الجاري رشح مجلس الاتحاد الأوروبي كريستين لاجارد لتولي منصب رئاسة البنك.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم اجتماع سياسته النقدية، وسط تكهنات بمزيد من التدابير التحفيزية لدعم النمو والتضخم.

مباشر (اقتصاد)

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