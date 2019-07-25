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عاجل.. وفاة الرئيس التونسي

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مباشر: أعنت  الرئاسة التونسية وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس 25 يوليو/ تموز، عن عمر ناهز 94 عاماً.

وأشار بيان لرئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إلى أن السبسي وافته المنية في الساعة 10:25 دقيقة بتوقيت تونس في المستشفى العسكري.

وتم نقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بقرار من الأطباء المباشرين لحالته، إثر أزمة صحية طارئة.

وتعرض الرئيس التونسي، لوعكة صحية حادة في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، تم نقله على إثرها للمستشفى العسكري.

ونفت مؤسسة الرئاسة التونسية، وفاة الرئيس السبسي، بعد تداول وسائل إعلام محلية خبر وفاته، بعد نقله للمستشفى العسكري في نهاية يونيو/ حزيران الماضي. 

وغادر الرئيس التونسي، المسشفى العسكري، في مطلع يوليو / تموز الجاري بعد تلقيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية تعرض لها نهاية يونيو / حزيران.

والباجي قائد السبسي ولد في 29 نوفمبر 1926، وهو الرئيس الرابع في تاريخ الجمهورية التونسية والحالي منذ 31 ديسمبر 2014. 

ترشيحات..

الرئيس التونسي يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

بيان من الرئاسة التونسية بشأن صحة الرئيس السبسي

السبسي: كل التونسيين في حالة احتقان (فيديو) فيديو.. السبسي يدعو لتعديل دستور تونس

 

 

 

مباشر (اقتصاد)

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