الأرباح التشغيلية لفولكس فاجن ترتفع 30% بالربع الثاني

مباشر: ارتفعت أرباح فولكس فاجن التشغيلية في الربع الثاني من العام الجاري، على الرغم من تراجع مبيعاتها من السيارات.

وأظهرت نتائج أعمال شركة تصنيع السيارات الألمانية، اليوم الخميس، تجسيلها أرباحاً تشغيلية في الربع الثاني من 2019 عند مستوى 5.13 مليار يورو (5.71 مليار دولار)، مقابل 3.95 مليار يورو في الربع المقارن من العام الماضي.

كما سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 4.9 بالمائة إلى ما يعادل 65.18 مليار يورو في الفترة من أبريل/ نيسان وحتى يونيو/ حزيران، مقابل مستوى 61.14 مليار يورو في الربع المقارن من 2018.

وتراجعت مبيعات فولكس فاجن من السيارات في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 1.8 بالمائة إلى 2.75 مليون سيارة.

وتتوقع شركة السيارات الألمانية تسجيل زيادة في إجمالي إيرادات العام الجاري بنحو 5 بالمائة، مع تحقيق هوامش ربحية تتراوح بين 6.5 بالمائة إلى 7.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "فولكس فاجن" بنحو 0.3 بالمائة.