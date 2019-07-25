فيتش: أصول البنوك السعودية تنتظر ظهور مردود الإنفاق الحكومي

الرياض – مباشر: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن مقاييس الربحية للبنوك السعودية شهدت تحسنا في عام 2018، على الرغم من الضغط المستمر على جودة الأصول من بيئة التشغيل الصعبة.

وأضاف الوكالة، في تقرير حديث لها، أن مقاييس جودة الأصول ستظل تحت الضغط خلال عام 2019؛ لا سيما في مجال المقاولات وتجارة التجزئة وقطاع البيع بالجملة.

وتوقعت فيتش، استمرار الضغوط إلى أن تظهر تأثيرات الإنفاق الحكومي على القطاع الخاص.

وأشارت الوكالة، إلى أن نمو السيولة وارتفاع أسعار النفط وزيادة الودائع مقابل انخفاض القروض كان من بين العوامل التي ساعدت على تخفيف الضغوط في العام الماضي.

وكانت نسبة القروض للودائع مستقرة عند 85 بالمائة في العام الماضي، بحسب التقرير.

ولفتت، إلى أن متطلبات بازل 3 المتعلقة برأس المال يتم تنفيذها حتى عام 2019، مؤكدة أن جميع البنوك بالمملكة في وضع جيد لهذا الغرض.

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