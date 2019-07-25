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التحالف يُسقط طائرة "مُسيرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية لاستهداف خميس مشيط

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التحالف يُسقط طائرة "مُسيرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية لاستهداف خميس مشيط التحالف يُسقط طائرة "مُسيرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية لاستهداف خميس مشيط

الرياض - مباشر: قال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط بالمملكة العربية .

وأضاف المالكي، في بيان، بأنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا.

وأوضح العقيد المالكي أن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه الميليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، والتصدي لهذه الأعمال العدائية والإرهابية بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

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مباشر (اقتصاد)

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