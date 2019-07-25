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تهاوي أرباح "نيسان" 95% في 3 أشهر

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تهاوي أرباح "نيسان" 95% في 3 أشهر تهاوي أرباح "نيسان" 95% في 3 أشهر

مباشر: انخفضت أرباح شركة "نيسان" في الربع المالي الأول بنحو 95 بالمائة، وسط تراجع في المبيعات.

وكشفت نتائج أعمال شركة تصنيع السيارات اليابانية اليوم الخميس أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 6.4 مليار ين في الربع المالي الأولي لها، وهو مستوى أقل بفارق كبير عن مستويات الربع المقارن العام الماضي حينما سجلت 115.8 مليار ين.

كما تهاوت أرباح "نيسان" التشغيلية في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران بنحو 98.5 بالمائة عند 1.6 مليار ين (14.80 مليون دولار)، مقابل مستوى 109.1 مليار ين في الربع المقارن من 2018.

وأوضحت الشركة أن إيراداتها تراجعت بنسبة 12.7 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي عند 2.37 تريليون ين، مقابل 2.71 تريليون مليار ين في الربع المقارن.

وذكرت "نيسان" أن مبيعاتها من السيارات انخفضت بنسبة 6 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.23 مليون سيارة.

وأكدت "نيسان" على أنها ستتجه إلى خفض الوظائف لديها وذلك بمقدار 12.5 ألف وظيفة داخل 14 موقع.

وكانت شركة السيارات اليابانية أعلنت في مايو/آيار الماضي أنها تتوقع أن تُسجل أرباح تشغيلية في العام المالي (2019 - 2020) عند مستوى 230 مليار ين (2.1 مليار دولار) وهو انخفاض بنحو 28 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ العام المالي (2008-2009).

وفي نهاية التعاملات انخفض سهم "نيسان" بنحو 2.1 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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