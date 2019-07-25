منح شركات حجاج الداخل بالسعودية صلاحية إصدار التصاريح إلكترونياً

الرياض - مباشر: أعلنت وكالة وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية، اليوم الخميس، عن تقديم، خدمة منح صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونياً للموسم الحالي، لشركات ومؤسسات حجاج الداخل المعتمدين من قبل وزارة الحج العمرة، عبر منصة "أبشر"؛ وذلك لاستخراج تصاريح الحج إلكترونياً للحجاج المسجلين لديهم.

وقال المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، في بيان، إنه بإمكان المواطنين المسجلين مع الشركات المصرحة من قبل وزارة الحج والعمرة لخدمة حجاج الداخل، طباعة تصريح الحج إلكترونياً، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية، مبيناً أن الشركات المستفيدة من الخدمة جميعها مسجلة ومعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة.

وطالب المواطنين والمقيمين بالتحقق من نظامية عمل الشركات التي يختارونها لتوفير الخدمات لهم أثناء أداء الحج، والحذر من الحملات غير النظامية.

وأكد أهمية حصول من يرغب أداء الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بالحج حسب التعليمات المنظمة لذلك.

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