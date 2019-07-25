التعليم السعودية تنفي توقف راتب المعلم الممارس عند 16.5ألف ريال

الرياض – مباشر: نفى وكيل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية للتخطيط والمعلومات، صحة توقف راتب المعلمين في سلم المعلم الممارس عند 16.51 ألف ريال أو العودة له عند التقاعد.

وأضاف محمد المهران؛ وفقاً لما نشرته وزارة التعليم اليوم الخميس عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن المعلمين سيستمرون في سلم المعلم الممارس إلى أن تصل رواتبهم إلى 21.25 ألف ريال أو يترقون إلى الرتبتين التاليتين براتب أعلى.

وأكدت الوزارة، أنه عند التسكين على لائحة الوظائف التعليمية يعطى جميع المعلمين الحاليين فرصة لمدة 4 سنوات يمنحون خلالها 4 محاولات لاختبار الرخصة المهنية، وتستمر خلالها علاوتهم السنوية، مبينة أن هناك 150 ألف معلماً تجاوزوا الاختبار.

وبحسب وكيل الوزارة للتخطيط، سيتم زيادة العلاوة السنوية حتى تصل إلى 540 ريالاً في رتبة معلم ممارس وفقاً للائحة الوظائف التعليمية، بينما تصل إلى 640 ريالاً في رتبة المعلم الخبير.

وأوضح المهران، أن رواتب المعلمين في لائحة الوظائف التعليمية من دون بدلات، باستثناء بدل النقل الذي يبلغ 700 ريال، مؤكدة أن وزارة التعليم حافظت على كامل الحقوق المالية والمعنوية للمعلمين، للاستفادة من الراتب عند التقاعد.

وبين أن مكافأة نهاية الخدمة في لائحة الوظائف التعليمية أعلى من اللائحة السابقة، وتخصيص مكافأة شهرية مقطوعة لقائد المدرسة ووكيل المدرسة والمشرف التربوي.

وأفاد وكيل وزارة التعليم السعودية للتخطيط، أن تم تشكيل لجنة إشرافية من وزيري الخدمة المدنية ووزارة التعليم ورئيس هيئة تقويم التعليم؛ لمتابعة تطبيق اللائحة ووضع القواعد التفسيرية وجميع الملاحظات والاستفسارات تم رصدها وينتهي العمل خلال 90 يوماً.

يُذكر أن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق في وقت سابق من الشهر الجاري، على سلم رواتب الوظائف التعليمية ولائحة الوظائف والعلاوات السنوية.

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