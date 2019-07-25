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سامسونج تعلن موعد إطلاق "جلاكسي فولد" في سبتمبر

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سامسونج تعلن موعد إطلاق "جلاكسي فولد" في سبتمبر سامسونج تعلن موعد إطلاق "جلاكسي فولد" في سبتمبر

مباشر: أعلنت شركة سامسونج أنها بصدد إصدار هاتفها الجديد "جلاكسي فولد" في سبتمبر/ أيلول المقبل، بعدما تسببت عيوب في الشاشة في تعطيل عملية إصداره.

وقال شركة التكنولوجيا الكورية في بيان اليوم الخميس، إنها تجري الاختبار النهائي بعدما أجرت سلاسل تعديلات على هاتفها الجديد.

وأضافت الشركة أنها ستبيع الهاتف في أسواق محددة، لكنها لم تمنح مزيداً من التوضيح بشأن تلك المسألة.

وكانت شركة سامسونج تخطط لبيع هاتفها الجديد "جلاكسي فولد"، ولكن بعدما منحت عينات من هاتفها إلى مجموعة من المستخدمين على سبيل التجربة كشفت وجود مشاكل في الشاشة تتسبب في انقطاع الاتصال عنها، وقررت تأجيل الطرح.

وأوضحت سامسونج في بيانها أنها استغرقت وقتاً في إصلاح هاتفها من أجل التقييم الكامل للمنتج مجدداً وتنفيذ تحديثات ضرورية، وإجراء فحوصات والتحقق من صحة الإجراءات التي نفذتها.

وصرحت الشركة بأن من ضمن التعديلات التي أدخلتها تمديد ما يُعرف بفيلم الحماية للالتفاف حول الشاشة بأكملها وتدفقها في الحواف الخارجية بحيث يكون من المستحيل تقشيرها باليد.

وفي نهاية تعاملات اليوم ارتفع سهم سامسونج بنحو 1.7 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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