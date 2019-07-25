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ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني تنخفض لأدنى مستوى منذ 2013

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ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني تنخفض لأدنى مستوى منذ 2013 ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني تنخفض لأدنى مستوى منذ 2013

مباشر: تراجعت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني خلال الشهر الجاري لأدنى مستوى منذ 2013، مع تدهور التوقعات بالنسبة لقطاعات الخدمات والتجارة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر "إيفو" اليوم الخميس أن مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني تراجع إلى أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2013 مُسجلاً 95.7 نقطة، مقابل مستوى 97.5 نقطة في الشهر الماضي.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن مؤشر الثقة في أكبر أوروبي ستُسجل 97.1 نقطة.

وعلى مستو مؤشر التوقعات لأداء الاقتصاد الألماني فسجل 92.2 نقطة في يوليو/تموز الجاري، ومقابل مستوى 94 نقطة في يونيو/حزيران.

وهبطت الثقة في قطاع الخدمات مُسجلة 17.7 نقطة في الشهري الجاري، وهو مستوى أدنى من المسجل في يونيو/حزيران عند 20.3 نقطة.

كما تراجع مؤشر الثقة في التجارة بشكل حاد مُسجلاً 1.4 نقطة في يوليو/تموز، مقابل مستوى 7.9 نقطة في الشهر السابق له.

أما الثقة في صناعة البناء فسجلت زيادة عند 23.3 نقطة، وهو مستوى أعلى من المسجل في الشهر الماضي عند 23 نقطة.

وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1129 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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