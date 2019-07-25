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بالصور.. وزارة الدفاع السعودية تدشن زوارق لصالح القوات البحرية

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الرياض – مباشر: دشن قائد القوات البحریة الملكیة السعودیة الفریق الركن فھد بن عبدالله الغفیلي، يوم الأربعاء، الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السریعة، في مقر الشركة الفرنسیة (CMN) في مدینة (شیربورغ) بفرنسا، بحضور عدد من المسؤولین العسكریین من كلا الجانبین.

وقال الفریق الركن فھد بن عبدالله الغفیلي؛ وفقاً لبيان من الوزارة، إن القوات البحرية تحقق لھا العدید من التطورات المتمثلة في عقود تسلیح وتدریب مختلفة، ومشاریع مستقبلیة تماشیاً مع رؤیة المملكة 2030، ستضعها في مصاف البحریات العالمیة المتقدمة.

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وأكد الغفيلي، أن القوات البحریة تسعى من خلال ھذا المشروع ومشاریع أخرى إلى تطویر كفائتھا القتالیة وزیادة قدراتھا التي تساھم في حمایة مصالح المملكة العربیة السعودیة في المیاه الاقتصادیة والإقلیمیة.

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من جانبه، قال رئیس مجلس ٕادارة شركة (CMN) الفرنسیة، إن ھذه الزوارق تعد من أسرع الزوارق البحریة في العالم بما تملكه من إمكانات عالیة جداً.

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وأكد بل بالمیرر، على العلاقة التاریخیة بین القوات البحریة السعودیة والبحریة الفرنسیة، لافتاً إلى أن تدشین ھذه الزوارق یمثل تطوراً لھذه العلاقات التاریخیة.

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