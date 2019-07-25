"جي.بي.مورجان" يحذر من موجة بيعية كبيرة بسوق الأسهم الأمريكية

مباشر: حذرت محللة في بنك "جي.بي.مورجان" من أن ينهي سوق الأسهم الأمريكية المرتفع منذ بداية العام وحتى الآن، تلك الارتفاعات في الربع الجاري.

وقالت جاسلين يو ستراتيجية الأسواق العالمية في المصرف الأمريكي في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية اليوم الخميس، إن المراجعة الهبوطية لتوقعات الأرباح للعام المقبل قد تكون السبب في الموجة البيعية المحتملة.

وأضافت: "المحللون يتوقعون الآن نمو الأرباح بنحو 14 بالمائة في 2020، والتي تبدو مرتفعة نوعاً ما بالنظر إلى ضعف توقعات الاقتصاد العالمي".

ومنذ بداية العام الجاري قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" بأكثر من 20 بالمائة.

وبالرغم أن محللة "جي.بي.مورجان" لم تحدد أرقام محددة للموجة البيعية، فإنها تقول إنه سيكون هناك مخاطر هبوطية كبيرة.

وتابعت: "من حيث التوقيت أعتقد أن الأسبوعين الجاريين سيكونان جيدين لسوق الأسهم؛ حيث إننا نتجه لخفض معدل الفائدة".

وتتوقع يو، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماعه في الشهر المقبل، "بعد خطوة الفيدرالي المتوقعة فإن المستثمرين سينقلون اهتماماتهم نحو عوامل أخرى تؤثر على أسعار الأسهم مثل أرباح الشركات".

وترى محللة "جي.بي.مورجان" أن العديد من المحللين سيبدأون في تحويل توقعاتهم للأرباح إلى 2020 في النصف الثاني من العام، "لذلك سيحدد هذا أداء الأسهم في الأشهر المقبلة".