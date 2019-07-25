"البنوك" يهبط بالمؤشر السعودي في مستهل التعاملات

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أداءً سلبياً، في مستهل جلسة اليوم الخميس؛ بضغط مباشر من قطاع البنوك القيادي، ليواصل خسائره للجلسة السادسة على التوالي.

وتراجع المؤشر العام "تاسي" بنسبة 0.4 بالمائة، بحلول الساعة 10:45 بتوقيت السعودية، بخسائر بلغت 34.4 نقطة، هبط بها إلى 8,750.3 نقطة.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات 17.6 مليون سهم، بلغت قيمتها 375.6 مليون ريال من خلال 16.16 ألف صفقة.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بصدارة قطاع الإعلام، الذي هبط 1.18 بالمائة، تلاه قطاع "البنوك" بتراجع نسبته 0.94 بالمائة.

واقتصرت المكاسب على 8 قطاعات، تصدرها القطاع العقاري، بتراجع نسبته 0.83 بالمائة، وهبط قطاع المواد الأساسية 0.08 بالمائة، وسجل قطاع الاتصالات تراجعاً نسبته 0.01 بالمائة.

وتصدر سهم "الراجحي"، الأكبر وزناً بالمؤشر، الأسهم الخاسرة، بعد هبوطه 2.25 بالمائة، وكانت أعلى المكاسب لسهم "سبكيم" الذي صعد 3.02 بالمائة.

وعلى مستوى السوق الموازي "نمو"، فقد هبط بنسبة 0.3 بالمائة، في هذه الأثناء، فاقداً 11.4 نقطة من قيمته، ليصل إلى مستوى 3,798.36 نقطة.

وتصدر "ريدان" الخسائر بتراجع نسبته 4.13 بالمائة، وجاء "باعظيم" وحيداً باللون الأخضر، بارتفاع نسبته 2.2 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس الأربعاء، على تراجع؛ ليواصل خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، ويهبط لأقل مستوياته في نحو شهر، وأغلق "الموازي" باللون الأحمر.

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