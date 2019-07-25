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بيان من العمل السعودية بشأن فرص وظيفية لإحدى الجنسيات العربية

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بيان من العمل السعودية بشأن فرص وظيفية لإحدى الجنسيات العربية بيان من العمل السعودية بشأن فرص وظيفية لإحدى الجنسيات العربية

الرياض – مباشر: أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية توضيحاً بشأن ما يتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة.

وأكدت وزارة العمل، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في المملكة وجاري التحقق منه.

وأعلنت وزارة العمل الأردنية، يوم الأربعاء، عن توفر فرص عمل بالسعودية والكويت.

وشددت وزارة العمل السعودية، على استمرارها بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات.

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