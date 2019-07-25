استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى في أسبوعين، في ترقب إعلان بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.09 بالمائة إلى 1.1130 دولار، فيما تراجع أمام الين بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 108.06 ين.

واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2477 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.07 بالمائة عند 0.9855 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.752، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى في أسبوعين.

وصرح وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين أمس بأن قوة الدولار مفيدة لاقتصاد الولايات المتحدة على المدى الطويل، وأنه لا يدعو لسياسة الدولار الضعيف بالمستقبل القريب.

وأضاف منوشين: "أؤمن بالدولار القوي حيث يدل على وجود اقتصاد قوي في الولايات المتحدة، وسوق أسهم قوي وخاصة بسبب السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب".

وأظهرت البيانات لاقتصادية أمس ارتفاع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 3 أشهر خلال الشهر الجاري مُسجلاً 51.6 نقطة.

ولكن على الجانب الآخر تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي بالولايات المتحدة إلى 50 نقطة في يوليو/تموز وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2009.

وينتظر المستثمرون إعلان البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم قراره بشأن معدل الفائدة، مع وجود تكهنات بخفضها.

كما من المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات السلع المعمرة والميزان التجاري وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.