قطاع الأدوية يهبط بأرباح "أسترا" هامشياً في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح مجموعة أسترا الصناعية، بنسبة 1.9 بالمائة في الربع الثاني من 219، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وقفزت الأرباح 77 بالمائة مقارنة بـالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الربح إلى 15.78 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 16.08 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض الإيرادات الأخرى في قطاع الأدوية، وارتفاع الزكاة بقطاعي الأدوية والكيماويات المتخصصة، إلى جانب ارتفاع الأعباء المالية.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفعت ارتفع مبيعات وإجمالي الربح في قطاعي الكيماويات المتخصصة والأدوية.

وعلى مستوى النصف الأول، تراجعت أرباح الشركة 40.68 بالمائة، إلى 24.68 مليون ريال، مقابل 41.6 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة 65.1 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2019، إلى 8.91 مليون ريال مقارنة بــ 25.53 مليون ريال في الربع الأول من عام 2018.

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