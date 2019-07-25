هيئة السوق السعودية توافق على تسجيل "كي.بي.إم.جي. الفوزان" محاسبين قانونيين

الرياض ـ مباشر: وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية على تسجيل شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبين ومراجعين قانونيين.

وأوضحت الهيئة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أنه تم اعتماد الشركة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشرافها.

وأشارت إلى أن شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، صاحبة ترخيص مزاولة مهنة مراجعة الحسابات.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، أمس الأربعاء، عن موافقتها على تسجيل شركة العيوطي وشركاه محاسبين قانونيين.

ووافقت الهيئة، في وقت سابق على تسجيل شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبين قانونيين.

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