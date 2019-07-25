أخبار عاجلة

أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019 -
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين -
العراق يعيد شحنة خشب مخالفة للأردن -
%2 من المباني الرسمية مهيأة لخدمة ذوي الإعاقة -
أرباح "لازوردي" تقفز 151% بالربع الثاني من 2019 -
أقدم أسواق العالم في حلب السورية تنهض من ركام الحرب -
مساء dmc - ناصر ترك : ناصر ترك : بعض الحجاج يميلون للمظاهر و "البزخ" و يجب التوعيه للحد من ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل قبيل اجتماع البنك المركزي

Google+ Print
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل قبيل اجتماع البنك المركزي ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل قبيل اجتماع البنك المركزي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، في ترقب انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4 بالمائة إلى 393.4 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.7 بالمائة عند 5642 نقطة.

وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 12575.9 نقطة، بينما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.08 بالمائة عند 7495.1 نقطة.

وخلال تلك الفترة انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.07 بالمائة إلى 1.1132 دولار.

وكانت بيانات اقتصادية كشفت أمس انكماش مؤشر مديري المشتريات الصناعي داخل منطقة اليورو عند مستوى 46.4 نقطة في الشهر الجاري وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2013

ويترقب المستثمرون انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم، وسط تكهنات بأن يسبق بنك الاحتياطي الفيدرالي ويدفع نحو تكاليف اقتراض أقل.

ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع سياسته النقدية في الأسبوع المقبل، وسط توقعات خفض معدل الفائدة.

كما من المقرر أن يتم الكشف عن بيانات مؤشر "إيفو" لثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني في وقت لاحق من اليوم.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات

أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات

شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني

شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني

أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر

أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019