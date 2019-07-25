ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل قبيل اجتماع البنك المركزي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، في ترقب انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4 بالمائة إلى 393.4 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.7 بالمائة عند 5642 نقطة.

وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 12575.9 نقطة، بينما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.08 بالمائة عند 7495.1 نقطة.

وخلال تلك الفترة انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.07 بالمائة إلى 1.1132 دولار.

وكانت بيانات اقتصادية كشفت أمس انكماش مؤشر مديري المشتريات الصناعي داخل منطقة اليورو عند مستوى 46.4 نقطة في الشهر الجاري وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2013

ويترقب المستثمرون انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم، وسط تكهنات بأن يسبق بنك الاحتياطي الفيدرالي ويدفع نحو تكاليف اقتراض أقل.

ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع سياسته النقدية في الأسبوع المقبل، وسط توقعات خفض معدل الفائدة.

كما من المقرر أن يتم الكشف عن بيانات مؤشر "إيفو" لثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني في وقت لاحق من اليوم.