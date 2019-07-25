رئيس "نيوم" السعودية يكشف عن تطورات جديدة بالمشروع

الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم السعودية، إن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الخاصة بالمشروع أوشك الانتهاء منها وسيعلن عنها قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف نظمي النصر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية تم الانتهاء منها والتي شملت المفهوم الاقتصادي للمشروع وطرق التمويل وخارطة الطريق له.

وبين النصر، أن المرحلة الثانية للاستراتيجية ستشمل الإعلان عن تفاصيل القطاعات الاقتصادية الـ 16 ومناطق نيوم، وهو ما يعني أنه بنهاية هذا العام سنشارك العالم ماذا سوف تكون عليه نيوم.

وكشف أن نيوم في محادثات مع العديد من المستثمرين من دول مختلفة حتى خلال هذه المرحلة الأولية من عمر المشروع، ولا يزال البحث عن فرص للشراكة مع العديد من الشركاء التجاريين في العالم جارياً.

كما أوضح، أن العمل يتقدم في المشروع ليتم تحويلها إلى واقع مع بناء العديد من البنى التحتية على الأرض التي ستدعم إطلاق تطوير أول منطقة مأهولة بالسكان في المشروع وهي خليج نيوم، مفيداً أن هذه مجرد البداية وسيظل العمل في تطوير نيوم مستمراً إلى ما لا نهاية.

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن نيوم تستهدف نحو مليون ساكن بحلول عام 2030 أو بعد ذلك العام بقليل، داعياً الدبلوماسيين ليكونوا جزءاً منها.

وتابع: "نيوم تسعى إلى أن تكون وجهة سياحية مهمة تستقطب نحو 5 ملايين سائح بحلول عام 2030، ولتحقيق هذا الهدف سيتم تطوير العديد من المنتجعات الجبلية أو في الجزر للاستفادة من الشواطئ البكر والجو المعتدل لنيوم، واستقطاب هذا العدد من السياح سيكون تحدياً كبيراً".

وبدأت المرحلة الأولى من استراتيجية نيوم في أكتوبر/ تشرين الأول 2017؛ عندما قدم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، المشروع للعالم، بعد ذلك مباشرة انطلق العمل في التخطيط للمشروع

يذكر أن نيوم تقع في منطقة استراتيجية إذ يُمكن لنحو 70 بالمائة من سكان العالم الوصول لها في غضون 8 ساعات على الأكثر، وستكون أرض المستقبل لكل الإنسانية من أجل التوصل إلى حلول للتحديات التي تواجهها.

وتحرص نيوم على أن تكون منزلاً للتقنيات الجديدة التي ستؤثر في الموجة القادمة من التصنيع، وتقدم التطوير الفعلي للمشروع مع بناء المزيد من البنى التحتية مثل مطار خليج نيوم والوحدات السكنية للموظفين والمكاتب الإدارية، التي ستساعد كلها في إطلاق أعمال البناء في خليج نيوم، الذي يمضي قدماً.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير الحضري في مشروع نيوم أنتوني فيفس، في مارس/ آذار الماضي، إنه تم البدء في بناء مدينة على جزء من المشروع مساحتها نحو 45 كيلومتراً تستوعب نحو 40 ألف شخص، وستكون جاهزة خلال العام القادم.

وتوقع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن مشاريع "نيوم" السياحية بالمملكة سوف تكتمل نهائياً بحلول عام 2025.

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