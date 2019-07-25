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ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام مع تسجيل البورصة الأمريكية مستويات قياسية

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ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام مع تسجيل البورصة الأمريكية مستويات قياسية ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام مع تسجيل البورصة الأمريكية مستويات قياسية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع تسجيل البورصة الأمريكية مستويات قياسية، وسط ترقب نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وفي نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.2 بالمائة إلى 21756.6 نقطة، بعدما سجل مستوى 21823.1 نقطة أثناء الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 7 مايو/ أيار.

وفيما صعد مؤشر "توبكس" بنحو 0.1 بالمائة عند 1577.9 نقطة.

وخلال تلك الفترة ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.06 بالمائة إلى 108.12 ين.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية عند ختام تعاملات أمس، حيث قادت أسهم قطاع التكنولوجيا مؤشري "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" إلى أعلى مستوى في تاريخهما.

وصعد سهم شركة الرقائق "أدفانست" بنحو 20.2 بالمائة، بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة أن انخفاض مبيعاتها في الربع الثاني ليس بنفس المستوى الذي توقعه المحللون.

كما أن أسهم التكنولوجيا تلقت دعماً مع ارتفاع نظيرتها الأمريكية، فصعد سهم "سومكو" بنحو 2.4 بالمائة، فيما زاد سهم شركة تصنيع المكونات الإلكترونية "روهوم" بنسبة 1.03 بالمائة.

ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات رفع معدل الفائدة.

مباشر (اقتصاد)

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