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إعلان شركة التعدين العربية السعودية تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن تنظيمها لقاء هاتفياً؛ لمناقشة نتائج الربع الثاني من العام المالي 2019م مع المحللين الماليين والمستثمرين

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إعلان شركة التعدين العربية السعودية تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن تنظيمها لقاء هاتفياً؛ لمناقشة نتائج الربع الثاني من العام المالي 2019م مع المحللين الماليين والمستثمرين إعلان شركة التعدين العربية السعودية تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن تنظيمها لقاء هاتفياً؛ لمناقشة نتائج الربع الثاني من العام المالي 2019م مع المحللين الماليين والمستثمرين
تماشياً مع سياسة الإفصاح والشفافية لشركة التعدين العربية (معادن)، اختتمت الشركة يوم الأربعاء 24 يوليو 2019م لقاءها الهاتفي الربع سنوي مع المحللين الماليين، وممثلي الجهات الاستثمارية؛ لمناقشة النتائج المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019م.

وقد قامت الإدارة العليا في (معادن) بشرح مفصل لأداء الشركة التشغيلي، ونتائجها للربع الثاني لعام 2019م.

(مرفق العرض التقديمي لنتائج الربع الثاني من العام 2019م - باللغة الإنجليزية)

سيتاح العرض التقديمي للقاء في صفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني.

حيث شارك في اللقاء 42 محللاً مالياً، ومستثمراً من داخل المملكة وخارجها.

مباشر (اقتصاد)

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