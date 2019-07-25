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اعلان مجموعة أسترا الصناعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان مجموعة أسترا الصناعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان مجموعة أسترا الصناعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي الى:

‌أ - انخفاض الإيرادات الأخرى في قطاع الأدوية

‌ب - ارتفاع الزكاة في قطاعي الأدوية والكيماويات المتخصصة

‌ج - ارتفاع أعباء مالية

مع ملاحظة ارتفاع مبيعات وإجمالي الربح في قطاعي الكيماويات المتخصصة والأدوية

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:

1) ارتفاع المبيعات و إجمالي الربح في قطاعي:

‌أ - الكيماويات المتخصصة

‌ب - الأدوية

2) انخفاض الأعباء المالية

مع ملاحظة ارتفاع مصاريف البيع والتسويق

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي الى:

‌أ - ارتفاع أعباء مالية

‌ب - انخفاض الإيرادات الأخرى في قطاع الأدوية

‌ج - ارتفاع الزكاة في قطاعي الأدوية والكيماويات المتخصصة

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة بما يتماشي مع طريقة عرض أرقام الفترة الحالية معلومات اضافية 1. بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة الحالية 1,084,001,417 ريال سعودي مقارنة باجمالي قدره 1,101,705,406 ريال سعوي في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 2%.

2. قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي رقمي 16 (الإيجار التمويلي) من تاريخ 1/1/2019 و الاعتراف بحقوق استخدام الأصول (51 مليون ريال سعودي)، الالتزام التمويلي (49 مليون ريال سعودي)، و الانخفاض في المدفوعات المقدمة (2 مليون ريال سعودي). الرجاء الرجوع لايضاح رقم 4 في القوائم المالية الموحدة الموجزة.

مباشر (اقتصاد)

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