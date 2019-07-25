استقرار أسعار الذهب مع اتجاه الأنظار إلى البنك المركزي الأوروبي

مباشر: استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع قوة الدولار الأمريكي واتجاه الأنظار نحو البنك المركزي الأوروبي.

وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر سعر العقود الآجلة للذهب تسليم سبتمبر/آيلول عند 1423.70 دولار للأوقية.

وفيما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مُسجلاً 1425.28 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.711، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى في أسبوعين.

وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت أمس ارتفاع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 3 أشهر خلال يوليو/تموز الجاري عند 51.6 نقطة.

وعلى الجانب الآخر كشفت البيانات الاقتصادية انكماش مؤشر مديري المشتريات الصناعي داخل منطقة اليورو عند مستوى 46.4 نقطة في الشهر الجاري وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2013

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات أن المركزي سيتخذ قرار بخفضها.

كما من المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات السلع المعمرة والميزان التجاري وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.