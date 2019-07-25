تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب بالطرح العام لـ"عطاء التعليمية"

الرياض ـ مباشر: أعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب، ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة عطاء التعليمية، عن اتمام عملية التخصيص في اكتتاب شريحة الأفراد، ليتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد مكتتب.

وأوضحت الشركة، في بيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الخميس، أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب.

ونوهت إلى أنه تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها على أساس تناسبي.

وأوضحت إتش إس بي سي العربية السعودية أن الجهات المستلمة سوف تقوم بإجراءات رد الفائض اعتبارا من اليوم الخميس 25 يوليو / تموز، وفقا لما ورد في نشرة الإصدار.

وأشارت إلى أنه سوف يتم إدراج أسهم شركة عطاء التعليمية في السوق المالية (تداول) بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة.

وأعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية، أمس الأربعاء، عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم عطاء التعليمية بنسبة تغطية بلغت 426 بالمائة، للمكتتبين الأفراد.

وشهد اكتتاب المؤسسات في شركة عطاء التعليمية تغطية بلغت 202 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة.

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