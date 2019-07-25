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ارتفاع أسعار النفط مع تراجع كبير بالمخزونات الأمريكية

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ارتفاع أسعار النفط مع تراجع كبير بالمخزونات الأمريكية ارتفاع أسعار النفط مع تراجع كبير بالمخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع التراجع الحاد في المخزونات والإنتاج الأمريكي.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول بنحو 0.3 بالمائة إلى 63.35 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.3 بالمائة عند 56.06 دولار للبرميل.

وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت أمس تراجع كبير في إنتاج النفط الأمريكي في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو/ تموز وذلك بمقدار 700 ألف برميل يومياً عند 11.3 مليون برميل يومياً.

كما سجلت المخزونات تراجع بمقدار 10.8 مليون برميل خلال نفس الفترة عند 445 مليون برميل.

أما عن التطورات في مضيق هرمز فأن البحرية الأمريكية أعلنت يوم الثلاثاء أنها أجرت عمل دفاعي ضد طائرة درون إيرانية ثانية في مضيق هرمز في الأسبوع الماضي، لكنها في الوقت نفسه لم ترَ تلك الطائرة تتجه إلى المياه.

وفي مطلع الأسبوع الجاري أعلنت وكالة الطاقة الدولية أنها تقف على أهبة الاستعداد للتصرف إذا لزم الأمر في مضيق "هرمز"، وذلك عقب أسر قوات الحرس الجمهوري في إيران ناقلة نفطية تحمل العلم البريطاني في الأسبوع الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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