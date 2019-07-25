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"جبل عمر" تتحول للربحية بالربع الثاني لزيادة الإيرادات

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الرياض ـ مباشر: تحولت شركة جبل عمر للتطوير، إلى الربحية بالربع الثاني من 2019، مقارنة بصافي خسائر للربع المماثل من 2018، وسجلت الشركة قفزة بالأرباح مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الخميس، تحقيق صافي ربح بلغ 30.05 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر صافية بلغت 147.37 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تحولها للربحية، إلى زيادة الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية، وإيرادات الفنادق، والإيرادات الأخرى.

وعلى مستوى النصف الأول، سجلت الشركة صافي أرباح بلغ 31.61 مليون ريال، مقابل خسائر صافية قيمتها 275.57 مليون ريال، بالنصف الأول من العام الماضي.

وتحولت الشركة للربحية بالربع الأول من 2019، بأرباح صافية بلغت 1.56 مليون ريال، مقابل صافي خسائر بقيمة 128.2 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

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