"مجموعة السريع" تعين مارك فيرلين رئيساً تنفيذياً

الرياض ـ مباشر: وافق مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية، بالتمرير، أمس الأربعاء على تعيين مارك هنري فيرلين رئيساً تنفيذياً للشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أن قرار مجلس الإدارة، جاء بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

وأشارت إلى أن قرار التعيين سيسري اعتباراً من تاريخ 25 يوليو/تموز 2019؛ وذلك بهدف المساهمة في بناء وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تواكب المرحلة.

وكما نوهت الشركة إلى أن الرئيس التنفيذي سبق له أن عمل مستشاراً للشركة في وقت سابق من هذا العام.

وأوضحت مجموعة السريع، يوم الثلاثاء الماضي، أن آخر موعد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، للنظر في معالجة الخسائر المتراكمة، هو 4 سبتمبر/أيلول 2019م.

وقالت إنه في حالة عدم انعقاد الجمعية خلال الفترة المحددة، أو اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار؛ فإن الشركة تعد منقضية بقوة النظام؛ وذلك وفقاً للمادة 150 من نظام الشركات.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في وقت سابق دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، للنظر في الوضع الحالي للشركة حيال الخسائر المتراكمة.

وتحولت الشركة للخسائر بالربع الثاني من 2019، بصافي خسارة بلغ 48.9 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 921 ألف ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت البيانات المالية للشركة، ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 159.78 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من 2019، تمثل 71 بالمائة من رأسمال الشركة، البالغ 225 مليون ريال.

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