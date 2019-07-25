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"سابك" تؤجل مفاوضاتها مع "كلارينت" السويسرية لدمج منتجاتها المتخصصة

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"سابك" تؤجل مفاوضاتها مع "كلارينت" السويسرية لدمج منتجاتها المتخصصة "سابك" تؤجل مفاوضاتها مع "كلارينت" السويسرية لدمج منتجاتها المتخصصة

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة للصناعات الأساسية (سابك)، عن توصلها لتفاهم مع شركة (Clariant AG) السويسرية حول تأجيل المفاوضات مؤقتا بشأن دمج سابك منتجاتها المتخصصة، مع جزء من مجموعة منتجات شركة (Clariant AG).

وأوضحت "سابك"، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، إنه تم تأجيل المفاوضات، نظرا لظروف السوق الحالية والتي تتطلع سابك لتحسنها لمعاودة المفاوضات.

وأشارت إلى أن المنتجات المتخصصة، التي تعتزم ذمها تشمل راتنجات آلتم، ونوريل الفريدة، وباقة مركبات إل إن بي والكوبوليمرات.

وأعلنت شركة "سابك"، في بداية يوليو / تموز الجاري، عن توقيع اتفاقية، لتمديد شراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في شركة الرازي – التابعة لـ "سابك".

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