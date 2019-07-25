اعلان شركة جبل عمر للتطوير عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية ، إيرادات الفنادق و الإيرادات الأخرى يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة إيرادات الفنادق والإيرادات الأخرى يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية، إيرادات الفنادق و الأسواق التجارية و الإيرادات الأخرى طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لا يوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لا يوجد معلومات اضافية لا يوجد

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