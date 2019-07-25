إعلان تصحيحي من مجموعة السريع التجارية الصناعية بخصوص إعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-11-19 الموافق 2019-07-22 البيان الخاطئ في الاعلان السابق بلغت الخسارة التشغيلية للربع الحالي -40,999 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 6,151 ألف ريال سعودي، ومقارنة بالربع السابق -27,735 بنسبة تغير 47.8%

بلغت صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة للربع الحالي -48,909 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 921 ألف ريال سعودي، ومقارنة بالربع السابق -35,179 بنسبة تغير 39%

تصحيح الخطأ بلغت الخسارة التشغيلية للربع الحالي -41,626 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 6,151 ألف ريال سعودي، ومقارنة بالربع السابق -27,735 بنسبة تغير 50.1%

بلغت صافي االخسارة بعد الزكاة والضريبة للربع الحالي -49,536 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 921 ألف ريال سعودي، ومقارنة بالربع السابق -35,179 بنسبة تغير 40.8%

معلومات اضافية علماً بأن التصحيح هو بسبب إعادة تبويب مع أرقام المقارنة ولا يوجد أي تأثير مطلقاً على نصيب السهم فى الخسائر للفترة ولا يوجد أي تغيير فى رصيد الخسائر المتراكمة