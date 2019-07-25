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إعلان إلحاقي من سبكيم بخصوص النتائج المالية الأولية الموحدة لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م.

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إعلان إلحاقي من سبكيم بخصوص النتائج المالية الأولية الموحدة لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. إعلان إلحاقي من سبكيم بخصوص النتائج المالية الأولية الموحدة لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م.
بند توضيح تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-11-21 الموافق 2019-07-24 التغير الحاصل على التطوير تود شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، توضيح أنه تم أحتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم (427,778,000)بعد رفع رأس مال الشركة وذلك بعد موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 16/05/2019 على الاستحواذ على اسهم مساهمي شركة الصحراء للبتروكيماويات. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد معلومات اضافية ويأتي هذا الإعلان إشارة إلى ما أعلن عنه سابقاً في موقع تداول بتاريخ 24 يوليو 2019م بخصوص النتائج المالية الأولية الموحدة لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م.

مباشر (اقتصاد)

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