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تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن آخر التطورات بشأن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة (Clariant AG) السويسرية

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تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن آخر التطورات بشأن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة (Clariant AG) السويسرية تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن آخر التطورات بشأن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة (Clariant AG) السويسرية
بند توضيح مقدمة تود شركة (سابك) أن تعلن عن توصلها لتفاهم مع شركة (Clariant AG) السويسرية حول تأجيل المفاوضات مؤقتا بشأن دمج سابك منتجاتها المتخصصة والتي تضم راتنجات آلتم، ونوريل الفريدة، وباقة مركبات إل إن بي والكوبوليمرات، مع جزء من مجموعة منتجات شركة (Clariant AG). ويعود ذلك لظروف السوق الحالية والتي تتطلع سابك لتحسنها لمعاودة المفاوضات. تاريخ الاعلان السابق 1440-01-08 الموافق 2018-09-18 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق معلومات اضافية لا يوجد

مباشر (اقتصاد)

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