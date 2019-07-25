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تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن تعيين الرئيس التنفيذي

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تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن تعيين الرئيس التنفيذي تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن تعيين الرئيس التنفيذي
بند توضيح نوع التعيين تعيين اسم الرئيس التنفيذي السيد/ مارك هنري فيرلين تاريخ قرار مجلس الادارة 1440-11-21 الموافق 2019-07-24 تاريخ مباشرة العمل 1440-11-22 الموافق 2019-07-25 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية تجدر الإشارة بأن السيد فيرلين حاصل على درجة الماجستير فى الاقتصاد من إحدى الجامعات البلجيكية المرموقة ، كما أنه يحمل عدة شهادات ودورات مهنية متخصصة، ولديه خبرة مهنية متميزة فى عدة شركات عالمية وإقليمية كشركة بولي وييف و شركة ليستكس و ماتكس العالمية و بوليو البلجيكية لأكثر من 30 سنة في مجال صناعة النسيج والسجاد والعشب الصناعي والمواد الأولية المرتبطة بهذه الصناعات.

مباشر (اقتصاد)

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