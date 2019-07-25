إعلان شركة إتحاد إتصالات تعلن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن تنظيمها لقاءاً هاتفياً لمناقشة نتائجها المالية خلال الربع الثاني من العام 2019م مع المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية

تفاصيل الإعلان رغبة منها في تعزيز الشفافية والإفصاح، نظمت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) يوم الاربعاء 24 يوليو 2019م لقاءً هاتفياً مع المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية، والخاص بمناقشة نتائج الربع الثاني من العام 2019م (مرفق العرض التقديمي لنتائج الربع الثاني من العام 2019م - باللغة الإنجليزية)

وقد قامت الإدارة العليا في (موبايلي) بشرحٍ وافٍ عن أداء الشركة ونتائجها خلال الربع الثاني من العام 2019م و

أجابت عن تساؤلات المشاركين في اللقاء الهاتفي، وقد شارك في اللقاء أكثر من 50 محللاً ومستثمراً من داخل المملكة وخارجها.