أخبار عاجلة

أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019 -
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين -
العراق يعيد شحنة خشب مخالفة للأردن -
%2 من المباني الرسمية مهيأة لخدمة ذوي الإعاقة -
أرباح "لازوردي" تقفز 151% بالربع الثاني من 2019 -
أقدم أسواق العالم في حلب السورية تنهض من ركام الحرب -
مساء dmc - ناصر ترك : ناصر ترك : بعض الحجاج يميلون للمظاهر و "البزخ" و يجب التوعيه للحد من ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان شركة إتحاد إتصالات تعلن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن تنظيمها لقاءاً هاتفياً لمناقشة نتائجها المالية خلال الربع الثاني من العام 2019م مع المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية

Google+ Print
إعلان شركة إتحاد إتصالات تعلن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن تنظيمها لقاءاً هاتفياً لمناقشة نتائجها المالية خلال الربع الثاني من العام 2019م مع المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية إعلان شركة إتحاد إتصالات تعلن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن تنظيمها لقاءاً هاتفياً لمناقشة نتائجها المالية خلال الربع الثاني من العام 2019م مع المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية
تفاصيل الإعلان رغبة منها في تعزيز الشفافية والإفصاح، نظمت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) يوم الاربعاء 24 يوليو 2019م لقاءً هاتفياً مع المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية، والخاص بمناقشة نتائج الربع الثاني من العام 2019م (مرفق العرض التقديمي لنتائج الربع الثاني من العام 2019م - باللغة الإنجليزية)

وقد قامت الإدارة العليا في (موبايلي) بشرحٍ وافٍ عن أداء الشركة ونتائجها خلال الربع الثاني من العام 2019م و

أجابت عن تساؤلات المشاركين في اللقاء الهاتفي، وقد شارك في اللقاء أكثر من 50 محللاً ومستثمراً من داخل المملكة وخارجها.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات

أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات

شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني

شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني

أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر

أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019