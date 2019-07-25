إعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )(إعلان تذكيري)

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 28 /11 /1440هـ الموافق ( 31/ 07/2019م) في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض (رابط موقع الشركة https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-11-28 الموافق 2019-07-31 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 50% جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 8/8/2019م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 7/8/2022م .(مرفق سيرهم الذاتية). وسيتم الانتخاب باستخدام آلية التصويت التراكمي، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها. التصويت الالكتروني 1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 8/8/2019م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 7/8/2022م .(مرفق سيرهم الذاتية). وسيتم الانتخاب باستخدام آلية التصويت التراكمي، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها. معلومات اضافية يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8213999/011 أو على هاتف رقم 8213000/011 تحويلة 3090/3108. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بامكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 25/11/1440هـ الموافق 28/07/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:: www.tadawulaty.com.sa باستخدام الرابط التالي
MNefaie@allianzsf.com.sa هاتف 8213090-011الملفات الملحقة