مديرو الجمارك بالدول العربية يبحثون إقامة اتحاد موحد

القاهرة - مباشر: بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين لمدراء عام الجمارك في الدول العربية برئاسة المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية، المستشار جمال هاضل الجلاوي.

وشارك في الاجتماعات مدراء عموم الجمارك في الدول العربية، والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الجلاوي، إن الاجتماعات تأتي لتحقيق عدة أهداف منها تسهيل التجارة وتحقيق التبادل والتكامل الاقتصادي، وصولاً لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.

وأكد، أهمية دور مدراء عموم الجمارك في تسهيل حركة التجارة وتوحيد العمل الجمركي من خلال تجاوز الصعوبات، ووضع صيغة توافقية بشأنها والإسراع في استكمال المشاريع والمبادرات والاتفاقيات الخاصة بالتعاون الجمركي ووضعها موضع التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.

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