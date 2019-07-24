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نتائج أعمال الشركات تُهيمن على الأسواق العالمية اليوم

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نتائج أعمال الشركات تُهيمن على الأسواق العالمية اليوم نتائج أعمال الشركات تُهيمن على الأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: كان لنتائج أعمال الشركات الكلمة العليا في السيطرة على الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وتمكنت شركة "فيسبوك" من تجاوز توقعات المحللين خلال الربع الثاني من حيث الأرباح والإيرادات، كما صعد عددي مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي بنحو 8 بالمائة وفقاً لتوقعات المحللين.

في حين، سجلت "تسلا" خسائر بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الثاني، فيما فشلت الإيرادات في الوفاء بالتوقعات.

أما شركة السيارات الأمريكية "فورد" فقد فشلت أرباحها في الوفاء بتوقعات المحللين.

وتحولت "بوينج" للخسائر خلال الربع الثاني مع هبوط بنحو 35 بالمائة للإيرادات نتيجة لتحمل التكاليف الناجمة عن حادثتي أثيوبيا وأندونسيا وتعليق استخدام "737 ماكس".

مؤشرات وبيانات

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على مستويات قياسية بنهاية التعاملات بدعم قطاع التكنولوجيا في حين تراجع "داو جونز" وحيداً.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 3 أشهر، كما صعدت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بأقل من التوقعات.

وتباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم، مع إعلان نتائج أعمال ومع ترقب قرار البنك المركزي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الأوروبية، انكمش النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 7 سنوات، كما تراجع النشاط الصناعي في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 2013.

في حين دعم قطاع الرقائق، مؤشر "نيكي" الياباني للارتفاع بنهاية الجلسة عند أعلى مستوى في أسبوعين ونصف.

خسائر النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1.5 بالمائة في جلسة متقلبة عند تسوية تعاملات اليوم على الرغم من تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 10.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

كما هبط إنتاج النفط الأمريكي بنحو 700 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 11.300 مليون برميل يومياً.

في حين ارتفعت الذهب عند التسوية مع ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية.

مباشر (اقتصاد)

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