"تسلا" تسجل خسائر بأكثر من التوقعات بالربع الثاني

مباشر: سجلت شركة "تسلا" خسائر أكثر من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما فشلت الإيرادات في الوفاء بالتقديرات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت خسائر بقيمة 408.33 مليون دولار (2.31 دولار للسهم ) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل خسائر بقيمة 717.5 مليون دولار (4.22 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ نصيب سهم "تسلا" من الخسائر باستثناء البنود والمواد غير المتكررة 1.12 دولار للسهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل توقعات بـخسائر 0.40 دولار للسهم، ومقارنة مع خسائر 2.9 دولار في نفس الفترة من 2018.

فيما ارتفعت إيرادات "تسلا" إلى 6.35 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة 4 مليارات دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات "تسلا" سترتفع إلى 6.41 مليار دولار.

أعلنت الشركة تراجع إنتاج سياراتها من موديل "إس وإكس" إلى 14.5 مليون سيارة في الربع الثاني مقارنة مع 24.7 ألف سيارة في الربع ذاته من العام الماضي.

في حين ارتفع إنتاج موديل "3" إلى 72.53 ألف سيارة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 28.57 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الشركة أعلنت ارتفاع معدل تسليم سياراتها إلى مستوى قياسي في الربع الثاني من 2019.

وأغلق سهم "تسلا" جلسة اليوم متراجعاً بنحو 1.8 بالمائة إلى 264.88 دولار، لكنه هبط بأكثر من 9 بالمائة في تعاملات مع بعد الجلسة.