الموانئ الكويتية: تنسيق خليجي -عربي لتأمين سلامة حركة السفن بالمنطقة

الكويت - مباشر: أكد المدیر العام لمؤسسة الموانئ الكویتیة، رئیس اتحاد الموانئ العربیة، وجود تنسیق خلیجي -عربي لتأمین سلامة حركة السفن في میاه الخلیج.

وقال الشیخ یوسف عبدالله الصباح، الیوم الأربعاء، إن تأثیر التطورات والتصعید الأخیر في المنطقة والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بریطانیة "كان طفیفا على حركة الموانئ الكویتیة"، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وأشار الشیخ یوسف عبدالله الصباح، إلى وجود خطط بدیلة لأي تطورات في المنطقة.

جاء ذلك على ھامش المؤتمر الذي أقامته المؤسسة في مكتبة الكویت الوطنیة لعرض مشروعاتھا في رؤیة الكویت "كویت جدیدة 2035" على القطاع الخاص المحلي والدولي.

وأضاف، أن مؤسسة الموانئ الكویتیة وضمن خطة أمنیة شاملة في البلاد تقوم على التنسیق بین مختلف الجھات المعنیة وھي وزارة الدفاع ممثلة في القوات البحریة ووزارة الداخلیة وأمن الموانئ وأمن المنشآت، وذلك بعد التصعید الأخیر.

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