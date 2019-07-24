أرباح "فورد" تفشل في الوفاء بالتوقعات خلال الربع الثاني

مباشر: فشلت أرباح شركة "فورد" في الوفاء بالتوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري لتفشل في الوفاء، فيما هبطت الإيرادات لكنها تفوقت على التقديرات.

وقال الشركة الأمريكية عبر تقرير نتائج الأعمال الصادر اليوم الأربعاء، إنها حققت صافي أرباح بقيمة 148 مليون دولار (4 سنتات للسهم) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل أرباح بقيمة 1.06 مليار دولار (27 سنتاً للسهم) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وباستثناء البنود والمواد غير المتكررة بلغ نصيب السهم من الأرباح بنحو 28 سنتاً للسهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع تقديرات بـ31 سنتاً للسهم، و27 سنتاً للسهم في نفس الفترة من 2018

وعلى مستوى إيرادات "فورد" في الربع الثاني من العام الجاري فانخفضت إلى 38.85 مليار دولار، مقابل 38.92 مليار يورو خلال الفترة نفسها العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات "فورد" ستهبط إلى 38.49 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى التكاليف المتعلقة بإعادة هيكلة وحدات صناعة السيارات في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وتتوقع الشركة الأمريكية أن تحقق أرباحاً بنحو 1.20 إلى 1.35 دولار للسهم في العام الجاري بأكمله مقارنة مع تقديرات عند 1.40 دولار للسهم، مقارنة مع 1.30 دولار للسهم في العام الماضي.

وفي ختام تعاملات اليوم، ارتفع سهم "فورد" بنحو 1.6 بالمائة إلى 10.33 دولار، لكنه تراجع بأكثر من 6 بالمئة في تعاملات ما بعد الجلسة.