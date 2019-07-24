عدد مستخدمي فيسبوك يصعد 8% في الربع الثاني

مباشر: صعد عدد المستخدمين النشطاء لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، أن عدد المستخدمين النشطاء لفيسبوك بشكل يومي ارتفع بنسبة 8 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي ليصل إلى 1.59 مليار مستخدم في المتوسط.

كما شهد عدد المستخدمين النشطاء بشكل شهري زيادة 8 بالمائة في الربع الثاني مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليسجل 2.41 مليار مستخدم.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عدد مستخدمي فيسبوك النشطاء سواء يومياً أو شهرياً سوف يسجل 1.59 مليار مستخدم و2.41 مليار مستخدم على الترتيب.

وبحسب نتائج الأعمال، فإن أرباح فيسبوك تراجعت بنحو 49 بالمائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي في حين صعدت الإيرادات بنسبة 28 بالمائة إلا أنهما نجحا في تجاوز توقعات المحللين.

وتمثل إيرادات الإعلانات عبر الهواتف المحمولة 94 بالمائة تقريباً من إجمالي إيرادات الإعلانات في الربع الماضي وهو أعلى من 91 بالمائة في الربع الثاني من 2018.